Ondata estiva di Covid ma sintomi più lievi Ecco quali sono

(Di sabato 3 agosto 2024) Pisa, 3 agosto 2024 – In questa torrida estatein aumento le infezioni da, in particolare nelle ultime tre o quattro settimane. Una circolazione legata ad una sottovariante in crescita, la KP.3.1.1. Ma? Torna la perdita di olfatto e gusto, c'è molta stanchezza mentremeno attenuati irespiratori. All'esordio può manifestarsi febbre e congestione nasale. “Non vediamo però – spiega Mauro Pistello, direttore dell'unità di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia – le polmoniti e le infezioni respiratorie importanti”. “E' chiaro - aggiunge - che c'è un contesto di reinfezioni su soggetti vaccinati e sicuramente il sistema immunitario reagisce meglio e più rapidamente”.