Napoli-Girona brutte notizie per Conte | infortunio e cambio improvviso!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 agosto 2024)in casadurante l’amichevole tra gli azzurri ed ilin quel di Castel di Sangro: l’azzurro costretto ad uscire dal campo. Ci sonoper Antonio. Come purtroppo spesso succede, le amichevoli diventano anche occasioni per infortuni che mettono in apprensione allenatore, staff e società: stavolta è toccato proprio alnel corso della sfida contro ilin quel di Castel di Sangro. Amichevole che ha visto finire gli azzurri sotto di un gol il primo tempo, con la rete di Van de Beek che ha portato in vantaggio gli spagnoli. Vantaggio che ha retto anche nella prima parte della ripresa, con una pioggia battente che ha reso difficile giocare a calcio per entrambe le squadra.