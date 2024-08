Mano in tasca t-shirt e argento | il cecchino della domenica idolo di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) –in, t-quasi normale, occhiali da vista. E medaglia d’. Yusuf Dikec è destinato a diventare uno dei simboli delle Olimpiadi di. Ai Giochi, il 51enne ha conquistato la medaglia d’nella prova mistapistola 10 metri con la connazionale ?evval ?layda Tarhan. In una disciplina caratterizzata dagli strumenti moderni utilizzati dagli atleti, Dikec si è presentato al poligono in abiti quasi borghesi. Nessun accessorio particolare per migliorare la mira, niente lenti speciali, niente cuffie (solo dei comunissimi tappi) e soprattutto un atteggiamento e una postura tra il rilassato e il ‘non volevo essere qui’: pistola nelladestra,sinistra in