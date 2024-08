L’ultimo saluto a Sharon Verzeni la bara bianca arriva in chiesa per il funerale | a Bottanuco negozi chiusi e bandiere a mezz’asta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 3 agosto 2024 – Ladita nel piazzale delladi San Vittore aaccolta dai tantissimi cittadini che hanno voluto darealla 33enne, uccisa a coltellate in strada nella notte tra lunedì e martedì scorso a Terno d'Isola, nella Bergamasca, dove viveva con il compagno. Familiari, amici e conoscenti si sono riuniti a, sempre in provincia di Bergamo, dove la donna è nata e cresciuta, ad accompagnare lasopra la quale è stata apposta una corona di fiori bianchi e rossi. Le esequie hanno avuto inizio appena dopo le 10, quando sonoti i famigliari più stretti che hanno raggiunto laevitando giornalisti e telecamere. Tutt’intorno un silenzio irreale:a mezz'asta sul palazzo del Comune, che per oggi ha proclamato il lutto cittadino.