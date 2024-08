LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Stecchi supera 5 70 e fa lo stagionale Eliminate Bellò e Coiro attesa per Ali e Jacobs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 È il momento dia 5.75. 11.52 A breve inizierà la prima batteria dei 100 metri. Questa la start list: 1 CUB ESPINOSA Reynaldo R. 9.96 9.96 95 2 BRA BARDI Felipe 9.96 10.05 27 3 INA ZOHRI Lalu Muhammad 10.03 10.17 156 4 GBR AZU Jeremiah 9.97 9.97 18 5 JAM THOMPSON Kishane 9.77 9.77 6 6 GHA AZAMATI Benjamin 9.90 10.05 43 7 SWZ MATSENJWA Sibusiso 10.22 10.37 588 8 TUR OZER Kayhan 10.17 10.17 54 9 JPN HIGASHIDA Akihiro 10.14 10.14 40 11.50 A 5.70 hanno commesso due errori Wooten, Collet, Lita Baehre, Sobera e Ammirati. 11.48 Nel salto con l’asta mancano 6 atleti a 5.70. Al momento sono 11 gli atleti che hannoto questa misura, tra cui. 11.47 Vittoria per Kolberg in 1:59.08, seconda posizione per Kiprotich in 1:59.31. 11.45 Iniziato l’ultimo ripescaggio degli 800 metri femminili! 11.