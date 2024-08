Lilla arriva un altro dirigente ma il nome del mister resta ancora un tabù

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Legnano (Milano), 3 agosto 2024 – Non smette di stupire il Legnano calcio di patron Enea Benedetto che ha ufficializzato la nomina di Gianluca Greco come direttore generale della società dopo l’arrivo di Alessandro De Rose, neo responsabile dell’area tecnica ed amministrativa del club. Greco ha alle spalle esperienze come direttore sportivo in serie D all’Olympia Agnonese in Molise ed al Nereto in Abruzzo. “Sono qui per metterci il massimo impegno possibile – ha dichiarato il neo direttore generale del club– e sono orgoglioso di lavorare in una società gloriosa come l’Ac Legnano. Ci teniamo a fare bene e vogliamo dimostrare ai tifosi di meritare la loro fiducia. Punteremo sui ragazzi giovani e di prospettiva con l’obiettivo di consolidare la categoria. Inizieremo la preparazione precampionato il 12 agosto e la prossima settimana annunceremo anche ildel nuovo allenatore”.