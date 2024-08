Laura Pausini pronta a chiudere il 2024 in musica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilsi annuncia come un anno importante per. L’artista, infatti, è reduce dai festeggiamenti del suo 30esimo anniversario di carriera, ma non intende fermarsi. Dopo il successo e la pioggia di sold out che ha ottenuto il suo tour mondiale, infatti, l’artista èper aggiungere un nuovo evento come gran finale. Un grande viaggio ha bisogno di un degno finale.ha pensato bene di fare un’ultima sorpresa ai fan perquesti due anni ricchi di live e festeggiamenti, in cui la cantante ha anche ritirato importanti riconoscimenti. Per questo, l’artista si prepara a festeggiare anche il Capodanno insieme al suo pubblico.annuncia un nuovo concerto, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagI progetti diin quest’ultimo anno non accennano a placare la sua fantasia.