Iss alcol primo killer sulle strade ma 5 italiani su 100 guidano dopo aver bevuto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 3 agosto 2024) MILANO – L’è il, “il fattore più rilevante nel caso di incidenti stradali gravi o mortali”. Eppure, dai dati della sorveglianza Passi relativi al biennio 2021-2022 emerge che “5 intervistati su 100 hanno guidato sotto l’effetto dell’nei 30 giorni precedenti l’intervista”. Un rischio potenzialmente fatale, soprattutto per i giovani. Lo sottolinea l’Istituto superiore di sanità, in vista dell’esodo d’agosto. “Il rischio di incidenti aumenta in modo esponenziale quando la concentrazione dinel sangue raggiunge i 50 milligrammi per 100 millilitro. Inoltre, a parità diassunto, il rischio aumenta al diminuire dell’età e al diminuire della frequenza di consumo abituale di sostanzeiche”, spiega l’Iss.