Israele ucciso comandante di Hamas in Cisgiordania Usa | più navi e caccia in Medio Oriente Iran | Hezbollah potrebbe colpire obiettivi civili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Tel Aviv, 3 agosto 2024 – L'esercito israeliano hastamani in un attacco aereo ilmilitare didi Tulkarem, in: un raid mirato che ha colpito un veicolo costato la vita ad altre quattro persone. Lo riportano i media israeliani. La vittima principale è Sheikh Haitham Balidi,di Tulkarem delle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di. People check a car reportedly hit by an Israeli strike in the village of Zeita near Tulkarem in the occupied West Bank on August 3, 2024. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) Intanto gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in, schierando ulteriorida guerra e aerei da combattimento per proteggere il personale statunitense e difendere, sullo sfondo delle crescenti tensioni nella regione: lo ha annunciato il Pentagono.