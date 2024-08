Furti allarme in poderi e agriturismo | Ladri in casa ma sono stati filmati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) di Laura Valdesi Erano in due. E hanno frugato in ogni angolo della, sia nella cucina che al piano superiore. Rovesciando cassetti, parlando fra loro. Italiani, non si trattava di stranieri. Non sapevano, almeno all’inizio, di essere ripresi dalla telecamere del sistema antifurto presente nel podere a Castelmuzio, nel comune di Trequanda ma a soli otto chilometri da Pienza. "che adessonelle mani dei carabinieri presso cui ho fatto denuncia", conferma la proprietaria dell’immobile Antonella Franci. Non è stato l’unico colpo messo a segno in questa zona, il tam tam fra chi hae case vacanza parla anche di casi a Pienza e tempo fa verso Torrita. Ad alcuni turisti sarebbe stato portato via qualche gioiello e denaro.