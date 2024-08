Fedez ancora paura | ricoverato per un malore in aereo Lo staff rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 3 agosto 2024)apprensione per le condizioni di, il rapperdopo unin volo: come staspaventauna volta i fan, nelle scorse ore il rapper avrebbe accusato un nuovomentre si trovava sul suo jet privato e sarebbe statod’urgenza in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni di salute. Are ilci ha pensato lodel cantante, intervenuto in un messaggio su Instagram che ha alzato la tensione tra i suoi follower: “Purtroppo – si apprende dal comunicato diramato nelle scorse ore – durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento èin attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”.