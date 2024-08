Esodo estivo oggi partenze da bollino nero le misure adottate da Anas

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 3 agosto 2024)da, ledaL’estate è sinonimo di vacanze e relax, ma anche di traffico intenso sulle strade italiane. Il secondo grande weekend dinon fa eccezione, con previsioni che indicano un traffico dalungo la reteper il primo fine settimana di agosto.– notizie.comLa situazione del traffico si preannuncia particolarmente critica. Viabilità Italia segnala per la mattinata di sabato 3 agosto un traffico da, mentre per il pomeriggio di, venerdì 2 agosto e per domenica 4 agosto è previsto ilrosso. Lesono in netta crescita dai grandi centri urbani verso le località turistiche sia al sud che al nord del Paese e verso i confini nazionali.