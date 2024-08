Dove mangiare la pizza napoletana nel Salento I 6 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 3 agosto 2024) Certo, anche in, tra una giornata trascorsa a mare, e prima di passare per i luoghi più noti della movida, o anche come alternativa alla sosta in una delle tante trattorie, la voglia diviene. Eccotrovare una buona pizzeria e scoprire, tra le novità proposte in carta quest'estate, come accanto alle radici salentine, un po' di Napoli, a bocca di forno, si riesce sempre a trovare.lanel400 Gradi Andrea Godi, iliolo, ha cominciato presto a mettere le mani in pasta e ora, ancora giovanissimo, raccoglie i frutti della sua passione e del suo impegno. Nel suo cuore la formazionecon Attilio Bachetti (a lui sono dedicate in menu le pizze Attilio e Stella partenopea con le sue punte diversamente farcite) e poi quella con Renato Bosco.