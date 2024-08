Diagnosi più accurate e veloci Pet ultra moderna e innovativa Sfrutta l’Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) "Questa macchina ci dice se all’interno degli organi ci sono cellule che funzionano in modo anomalo". Francesca Capoccetti, che dirige l’unità operativa complessa di Medicina nucleare dell’ospedale di Macerata, spiega l’importanza del nuovo sistema Pet-Ct Mod. Biograph Vision 600 Edge acquistato con i fondi Pnrr. "Si tratta – aggiunge – di un apparecchio che unisce un tomografo ad una Tac 128 strati, l’anello ampio e il tunnel di scorrimento breve sono ideali per pazienti claustrofobici. Il lettino ha una portata notevole consentendo l’esecuzione dell’esame anche ai pazienti obesi. La tecnologia digitale migliora la qualità diagnostica con conseguente riduzione della dose di radiazioni al paziente e tempi di esecuzione più brevi, inoltre è possibile acquisire in maniera continua le immagini. È in grado di localizzare lesioni anche minime.