Call of Duty | Black Ops 6 un leak ha rivelato tutte le mappe del gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 3 agosto 2024) Quando manca ancora qualche mese al lancio diofOps 6, proprio in queste ore è trapelato online un elenco dellemultigiocatore delche rivelale 20che dovrebbero essere disponibili sin dal lancio all’interno della componente multiplayer del titolo. Come riportato da Insider Gaming, la fuga di notizia proviene direttamente dall’utente Twitter/X Betterthanalaix che ha ottenuto l’accesso backend alla beta del sesto capitolo della serie diOps, scoprendo in questo modo ledel titolo.