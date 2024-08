Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi e azzurri in gara | orari 3 agosto programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)sabato 3va in scena l’ottava giornata di gare alledi: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia in mattinata con tiro a segno (pistola 25 metri femmminile), l’equitazione (dressage a squadre), il canottaggio (singolo maschile e femminile, otto maschile e femminile). Ampio spazio al ciclismo con la prova in linea maschile e al tennis con le finali per le medaglie. Nel pomeriggio la vela (windsruf maschile e femminile), il tiro con l’arco (individuale femminile), il tiro a volo (skeet maschile), badminton e tennistavolo. Si prosegue con le finali di specialità di ginnastica artistica (corpo libero, volteggio, cavallo) e laa squadre mista di judo.