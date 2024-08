Boxe Bach | Khelif e Lin sono donne basta alimentare odio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) “Concludere la controversia dipende da voi media. Abbiamo due atlete chenate comecresciute come, che per molti anni hanno partecipato alle competizioni come”. Così il presidente del Cio, Thomas, durante il briefing in corso al Main Press Center di Parigi, in merito ai casi delle pugilie Lin. “Non c’è mai stato alcun dubbio su di loro e sul loro genere femminile. Alcune persone vogliono appropriarsi della definizione di donna. Se ci mostreranno qualche prova scientifica la prenderemo in considerazione ma non parteciperemo a dibattiti politici, cidiscorsi die di abuso alimentati da queste persone e non è accettabile”, ha commentato: “e Lin” SportFace.