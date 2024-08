Borraccia | è una scelta sana e green ma occhio all’igiene

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 3 agosto 2024) Utilizzare unaè un’ottimase si vuole inquinare meno ma utilizzarla abitualmente è anche salutare? L’utilizzo dell’acqua potabile direttamente dal rubinetto di casa, comunemente definita “acqua del sindaco”, rappresenta una soluzione ecologica, economica e salutare. Sempre più persone scelgono di adottare questa pratica, portando con sé l’acqua in borracce riutilizzabili quando sono fuori casa. Tuttavia, per garantire che questa abitudine rimanga sicura e benefica, è essenziale prestare attenzione alla pulizia e alla manutenzione dei contenitori utilizzati. Laè una-Ansa-Notizie.comLe borracce in plastica possono rivelarsi dannose se esposte a fonti di calore o alla luce solare diretta per lunghi periodi. Materiali alternativi come il vetro, l’alluminio o l’acciaio offrono una maggiore sicurezza sotto questo aspetto.