Bimbo di quattro anni chiuso in macchina a Roma C’erano 40 gradi

(Di sabato 3 agosto 2024) Ieri pomeriggio, verso le 16, un bambino diè rimastoall’interno dell’auto dei genitori in unabollente, con temperature che sfioravano i quaranta. Attimi di grande apprensione per il piccolo, che stava dormendo all’interno del veicolo. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Polizia Locale diCapitale, I Gruppo Centro, e dei Vigili del Fuoco, ilè stato tratto in salvo senza conseguenze.Leggi anche: Sardegna, 19enne violentata in spiaggia: arrestato un macellaio La dinamica dell’incidente La famiglia, composta dai genitori e due figli, uno die un neonato, stava effettuando alcuni giri inper la città. In via Poli, nei pressi della Fontana di Trevi, hanno dovuto fermarsi per accudire il neonato.