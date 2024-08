Strade bullismo e sicurezza Il Comune stanzia 820 mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) CENTO Mercoledì sera si è riunito il consiglio comunale ed è stata approvata un’importante manovra di bilancio. Nell’ambito della copertura di minori entrate da trasferimenti statali si parla di 830per Imu Inagibili e 150per spending review governativa. Per quanto riguarda invece l’area del sociale e della cultura l’operazione è stata di 50per rifinanziare il progetto Agenzia Casa, una risposta dei comuni dell’alto ferrarese con Acer per far fronte al crescente problema abitativo; 53per la riqualificazione di alloggi di edilizia pubblica; 54per le attività del Centro delle Famiglie. Fondi anche per la Fondazione Teatro dando 50.000per nuova dotazione tecnica e l’uso di 30per restauro di opere, manutenzioni e per la nuova mostra di Guercino in San Lorenzo che aprirà il 21 settembre.