Spaccata nel cuore della notte vandalizzata la Serra di Montuliveto | Rubati alcolici e soldi in cassa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pistoia, 1 agosto 2024 – Sono le 12 in punto. È l’ora del pranzo per il plotone di bambini del Summer Camp, sotto il tendone, a riparo dal solleone d’agosto. Sul retrodi, però, per il fabbro non è ancora il momento per rifocillarsi. Perché è a lavoro per rimuovere e sostituire laalla porta che si è consumata nella: frantumata nel centro la lastra a triplo strato in visarm (doppio vetro, più una lamina in plastica resistente a mò di divisorio): "Secondo me si son tagliati per entrare, sapevano quel che facevano, ma va strappato a pezzi questo tipo di vetro. Per adesso posso metterci un provvisorio, ma il pezzo nuovo prima di settembre non arriva", l’avviso ai naviganti - rivolto ai dipendenti del bar-ristorante - del fabbro. La sveglia per i sei titolari del locale è suonata prima ancora dell’alba, intorno alle 5.