Omicidio Attanasio la rabbia di papà Salvatore | Italia senza coraggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Limbiate (Monza Brianza) – ??????“Purtroppo le parole del ministro Tajani confermano che lo Statono ha abbassato la testa di fronte a poteri forti e rinuncia a difendere l’onore di un suo ambasciatore e di un suo carabiniere morti in servizio”. Cosìdi Luca, l’ambasciatore d’ucciso in Congo nel febbraio del 2021, reagisce alle spiegazioni fornite in aula dal ministro degli Esteri Antonio Tajani di fronte all’interrogazione formulata dalla deputata Maria Chiara Gadda (Viva). Il tema è quello che si trascina da mesi: perché l’non ha chiesto all’Onu di rinunciare all’immunità e non si è costituita parte civile al processo?.