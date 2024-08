Olimpiadi follia ai giochi | colpo nelle parti basse e squalifica Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) “to daiolimpici per comportamento antisportivo contro lo spirito del judo”. È stata questa la punizione esemplare che i giudici hanno riservato al judoka georgiano Guram Tushishvili. Dopo aver subito un ippon dal rivale Teddy Pierre-Marie Riner ha perso completamente la testa: prima ha sollevato da terra il francese con i piedi “appoggiati” sulle, poi lo ha fatto cadere. Un gesto costato caro al vicecampione olimpico in carica della categoria, vista la sanzione subito scattata. >>Tragedia in autostrada, l’auto finisce schiacciata: morti marito e moglie. Tutto bloccato, chilometri di coda Tushishvili ora non potrà disputare il match utile per la medaglia di bronzo perché “to daiolimpici per comportamento antisportivo contro lo spirito del judo”.