Meteo temporali e grandine in Toscana | zone colpite Ma è grande caldo fino a Ferragosto

(Di venerdì 2 agosto 2024) Firenze, 2 agosto 2024 – Notti tropicali e giornate bollenti in, come del resto in tutta Italia. Ma qualcosa, seppur per un piccolo lasso di tempo, sta per cambiare. Allertagialla inTemperature Weekend da bollino rosso: in quali città PrevisioniinQuesto perché un campo di alta pressione è in cedimento sul Mediterraneo con correnti più umide in quota che hanno già portato alla formazione dianche intensi sulle regioni del Nord. Dunque nel nel weekend qualche temporale raggiungerà anche il Centro-Sud, soprattutto sui settori interni. Allertagialla inPer questo motivo per quanto riguarda laè stata emessa un’allertagialla perforti sulle aree interne della regione nella giornata di domani, sabato 3 agosto.