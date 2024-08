Meteo di Ferragosto persiste il caldo ma c’è un cambiamento in vista

Leggi tutta la notizia su tvzap

di, moltoma non per tutti: scopriamo insieme le prime previsioni del Colonnello Giuliacci per il mese di agosto e, in particolare, per la festività estiva. : le previsioniTempo stabile e soleggiato, scarsità di piogge eintenso hanno caratterizzato il quadrodelle ultime settimane. Con l'avvento di agosto però potremmo assistere ad un. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsionidei prossimi giorni con un particolare focus sul giorno di. Quest'anno infatti, la festività estiva cade di giovedì e in molti italiani stanno organizzando gite fuori porta per il ponte.