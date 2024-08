Lodi si schiantò in tangenziale e il passeggero di 29 anni morì | condannato a cinque anni e dieci mesi di reclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Fu indagato per omicidio stradale dopo aver provocato un incidente. Ora con la condanna definitiva arriva la notifica del decreto per l’esecuzione della pena e finisce in carcere. Ilgiano dovrà scontaree 10di. Mercoledì la squadra mobile dilo ha rintracciato nella sua abitazione nel capoluogo. Si tratta di un romeno, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura. Il provvedimento deriva dalla sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale diad aprile. Il conducente era finito nei guai in seguito a un sinistro avvenuto ail 26 febbraio 2022, in zona Riolo, oltre duefa.