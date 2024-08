La tragedia in moto | Aveva un cuore enorme Era una ragazza d’oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il dolore per la tragica morte della coordinatrice della protezione civile di Carpineti, la 28enne Jessica Lanzi, unisce la montagna alla bassa reggiana e attraversa la città di Reggio Emilia dove lavorava in uno studio tecnico del settore. Fino a ieri la salma di Jessica Lanzi si trovava presso l’obitorio di Coviolo a disposizione della magistratura in attesa del nulla osta per il funerale che, molto probabilmente, si svolgerà a Reggio Emilia, anche se Jessica dal 2020 era tornata a vivere a Onfiano di Carpineti dove ha trascorso l’infanzia in quanto la famiglia – da anni residente a Luzzara – era originaria del comune di Carpineti.