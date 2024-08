Khelif-Carini il campione italiano Sperandio | Migliore protesta? Non presentarsi sul ring Mi spiace per l’algerina non ha nessuna colpa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nella giornata di ieri, primo agosto, ild’Italia dei mediomassimi Adriano, con un passato anche in Nazionale azzurra da dilettante e in attesa di un’occasione europea dopo aver lasciato vacante il titolo, si è sintonizzato davanti alla tv per seguire il match delle polemiche tra Angelae Imane. Ha visto come tutti l’incontro iniziare normalmente. Ma nel giro di pochi istanti la scena è cambiata. Angelaprende un pugno dale dopo una manciata di secondi va all’angolo, il maestro Renzini sembra semplicemente sistemarle il caschetto, l’italiana torna a combattere, prende ancora un pugno e dopo aver detto “fa malissimo” all’allenatore, si ritira. Non saluta l’avversaria, si inginocchia e piange.