Il ristorante di pesce a due passi dal mare dove possono mangiare anche i vegetariani

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non è l’unico localepoter ordinare un piatto senza, ma è uno dei pochi sul litorale romano a regalare aiun’esperienza piacevole al pari degli altri commensali. Un’Altra Storia è uncurato, sui toni caldi dell’azzurro e del legno, un angolo di quiete in una delle destinazioni balneari più affollate del litorale romano, Torvaianica. Sedere ai tavolini frontecon le vetrate aperte e l’aria salmastra che accompagna ogni boccone è un regalo da concedersi di tanto in tanto. E c’è di più: può permetterselochi non mangia. Le difficoltà deiin spiaggia Ammettiamolo, trovare un qualcosa di meglio di uno spaghetto al pomodoro e un contorno di verdure grigliate in spiaggia è raro.