Il decreto Carceri Ok con fiducia al Senato Giachetti attacca | | Non affronta l’emergenza

(Di venerdì 2 agosto 2024) di Cosimo Rossi ROMA "Penso ci sia un disegno di strategia della tensione da parte del governo: fomentarecarceraria per far scoppiare il bubbone e poi reprimere su larga scala". È spietata la presa di posizione del deputato di Italia viva Robertoin tema di sovraffollamento e disagio tra le mura del carcere nel giorno dell’approvazione del relativoda parte del. Onorevole, da firmatario di un disegno di legge in tema di sovraffollamento, come valuta ildel governo varato da? "Una bufala. È unche dovrebbe avere caratteristiche di necessità e urgenza, ma che non tratta minimamente. Mille agenti rispetto a una carenza di 20mila sono una goccia nel mare, di cui se va bene si parla nel 2027.