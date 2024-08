Il condominio in subaffitto ai clandestini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Subaffittavano appartamenti a stranieri, arrestati due nordafricani regolari, residenti in Brianza, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Altri stranieri sono indagati a piede libero, mentre sono stati sequestrati immobili per un valore di 2,7 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza e condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Seregno, ha rivelato che i due arrestati, in qualità di gestori di numerosi immobili di proprietà di tre società immobiliari brianzole, avrebbero sub-affittato formalmente gli appartamenti a extracomunitari con permesso di soggiorno valido.