Favola in musica per la Terra Erkin l’ultimo pesce dell’Aral nella cava di marmo rosso

(Di venerdì 2 agosto 2024) Teatro ein unadi amore puro per la natura. ‘, unainper il Pianeta’ con un quartetto di fiati, la regia e la voce narrante e recitante di Pino Petruzzelli, per raccontare la storia delpesciolino del lago Aral. Appuntamento stasera, alle 21.30,didi Levanto, con entrata libera, per il Levanto Music Festival Amfiteatrof. Il teatro di Pino Petruzzelli, autore di un’arte scenica sempre viva e coinvolgente, ha inla sua più recente creatura. ‘’, il cui sottotitolo è ‘Unainper il Pianeta’, è un’ altra delicata creazione di Petruzzelli. Sempre inserito in una vena ecologista e sociale, ‘’ offre un esempio di teatro diverso dagli spettacoli precedenti, coinvolgendo linguaggi classici e moderni stratificati con sapienza.