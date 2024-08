De Luca | Napoli da risolvere la questione Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Francesco De, giornalista, è intervenuto aMagazine Live su Radio Punto Zero. Queste le sue parole: “La gente è rimasta colpita dall’impatto che Conte ha avuto su questa squadra. Ci sono delle cose da sistemare, come il destino di. Quando si chiarirà? Mi auguro che non viene trascinata per tutta l’estate. Prima di ferragosto ci sarà un chiarimento, ilnon può trascinarlo a lungo. Per l’inizio di campionato, la squadra deve essere completa. Secondo me dobbiamo aspettarci, entro la prossima settimana un chiarimento. Il tempo si assottiglia e la squadra va completata, Manna, Conte e De Laurentiis stanno facendo un ottimo lavoro. La tattica del PSG è quella di prendere tempo. Chi rischia di pagarne le conseguenze è il, ma De Laurentiis è sveglio e risolverà la. Si vede che è più sereno, anche dalle scelte che ha fatto.