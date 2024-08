Covid | in lieve aumento incidenza e ricoveri Rt stabile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) -per i casi e iin Italia nell'ultima settimana,l'Rt. E' il quadro fotografato dal monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità per il periodo 25-31 luglio. L'sale a 29 casi per 100mila abitanti, "inrispetto alla settimana precedente" quando era di 23 casi per 100mila abitanti, "pur rimanendo bassa", si legge. Il dato è "innella maggior parte delle regioni/province autonome. L'più elevata è stata riportata nella regione Campania (55 casi per 100mila abitanti) e la più bassa nelle Marche (1 caso per 100mila abitanti)".