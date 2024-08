Bologna il caos all’aeroporto Marconi | Ora vanno accelerati i lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – “è un aeroporto in crescita, sta facendo bene, ma deve velocizzare idi miglioramento dello scalo e continuare a investire”. Andrea Giuricin, economista dei trasporti dell’Università di Milano Bicocca, studia il mondo degli aeroporti da vent’anni e, sui disagi e i disservizi subiti dai passeggeri delnel corso delle ultime settimane, ha le idee chiare. Giuricin, c’è un motivo per cui, regolarmente, ogni anno gli aeroporti italiani, enello specifico,in crisi nei mesi estivi? “Intanto dobbiamo partire da un dato: la crescita del trasporto aereo dopo il Covid sta andando avanti a ritmi più veloci del previsto: nel 2023 in Italia hanno volato 163 milioni di passeggeri, contro i 161 del 2019. Non solo, abbiamo ormai superato la Francia come dimensione del mercato aereo interno.