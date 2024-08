Aeroporti di Orio al Serio dove parcheggiare? La guida completa i prezzi e le idee per chi utilizza i mezzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bergamo, 2 agosto 2024 – È tempo di vacanze e di ferie per la maggior parte degli italiani che fuggono dalla città almeno per Ferragosto, allontanandosi dall’afa cittadina per migrare in lidi o ad alture diverse. Tanti quelli cheno i, o cheno la propria macchina ma tanti anche quelli che con gli aerei raggiungono mete più lontane: e Milano ha sicuramente un’elevata proposta di. Anchealè una delle strutture preferite in Lombardia da cui partire per un viaggio lontano: a cinque chilometri dal centro di Bergamo, può essere raggiunto molto facilmente da ogni città del Nord Italia. Tanti turisti che si recano all’aeroporto diin macchina sono soliti lasciare l’auto nei parcheggi dell’Center, per evitare di pagare le soste in aeroporto: ma l’idea è stata sventata dalle forze dell’ordine che hanno cominciato a sanzionare i furbetti.