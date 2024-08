Utrecht-Venezia oggi in tv | data orario e diretta streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodiprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. I lagunari tornano in campo in un test di livello contro la formazione olandese, nel corso della trasferta nei Paesi Bassi che vedrà la squadra di Di Francesco affrontare anche il PEC Zwolle. Prosegue dunque il lavoro del nuovo tecnico degli arancioneroverdi, attivi anche sul mercato per cercare di migliorare la rosa. SEGUI IL LIVE, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 19.00 di giovedì 1 agosto, e per il momento non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere che il club arancioneroverde comunichi aggiornamenti a ridosso della sfida. Sportface.it seguirà l’evento incon un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.