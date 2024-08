Tumore al pancreas una svolta | Così ottimizzeremo le terapie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nuove frontiere per la cura delal. È stata pubblicata un’importante ricerca, coordinata dal professore Alessandro Cucchetti dell’Università di Bologna e in forza alla Chirurgia Generale di Forlì, sulla prestigiosa rivista scientifica Jama Surgery. "Lo studio – spiega Cucchetti – rappresenta un significativo passo avanti nella personalizzazione della terapia per ilal, aprendo nuove prospettive per l’ottimizzazione del suo trattamento". Questo tipo di neoplasia è nota per essere uno dei tumori più aggressivi e difficili da trattare, con una prognosi spesso infausta. La ricerca è nata grazie al lavoro di squadra. Oltre a Cucchetti, infatti, hanno collaborato i ricercatori di alcuni centri italiani: il San Raffaele di Milano, Verona, Bologna e Torino.