Tango Ensemble ritmo e passione ’Un Fiume di Musica’ propone un viaggio emozionale tra le note

(Di giovedì 1 agosto 2024) Questa sera, dalle 21 continua la nona edizione ’Undicon il concerto del, al Molo Wunderkammer (via Darsena 57 ). L’esibizione si distingue per una rivisitazione unica e appassionata, non solo dei classici del Nuevo, ma anche di un vasto repertorio musicale che abbraccia diverse culture e generi. Il gruppo si avventura nel mondo dei valzer francesi, reinterpretando con il loro tocco distintivo, esuggestive riletture di celebri temi cinematografici. Non mancano omaggi ai ’Les Ogres de Barback’ e a Yann Tiersen, arricchendo il loro repertorio con melodie che evocano emozioni profonde e atmosfere incantevoli. L’abilità delrisiede nella capacità di fondere stili e tradizioni musicali diverse, creando performance che affascinano e sorprendono il pubblico.