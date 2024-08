Roma non smette di bruciare | incendio a Settecamini fiamme a ridosso delle case

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024)brucia da giorni. La capitale è attualmente colpita da una serie di incendi che stanno causando ingenti danni e preoccupazione tra i residenti. I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono impegnati su più fronti per domare lee bonificare le aree colpite. Nel quadrante est della città un violentoha animato la zona di. Aettari di terreno incolto e sterpaglie, ma anche rifiuti, visto il colore nero del fumo che si è levato in cielo fin da subito. Il primo allarme è scattato in via Casal Bianco nella mattinata di oggi. Sebbene inizialmente sotto controllo, il vento ha rinvigorito leintorno alle 14, minacciando le abitazioni nelle vicinanze di via Capalto e via Forno Casale.