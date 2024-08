Rischio allagamenti il comitato | | Bisogna intervenire con urgenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), i residenti di via Val Tesino chiedono soluzioni immediate per evitare che la strada torni a riempirsi d’acqua in presenza di forti piogge. Già lo scorso ottobre ildi quartiere Agraria esortò l’amministrazione di Viale De Gasperi adsui sottoservizi, proprio perché le abbondanti precipitazioni di inizio autunno avevano fatto riemergere la vecchia problematica. "Sono passati mesi dall’ultimo consiglio comunale del 29 dicembre 2023 – scrive Ercole Speca, promotore dell’iniziativa di protesta – nel quale era stato stabilito che si sarebbero inseriti a bilancio i lavori per la rete fognaria di via Val Tesino.