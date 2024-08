Quando Inizia Amici 24 | Data Inizio ufficiale si parte a settembre con tante novità!

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scritto da24:, sicon!, Il talent show più amato dagli italiani è pronto a tornare. Dopo il successo della scorsa edizione,si prepara a riaprire i battenti della sua scuola più famosa. Davide Maggio ha svelato in esclusiva che la nuova stagione prenderà il via il 1524Professori confermati e nuovi ingressi? Per quanto riguarda il corpo docente, alcune conferme sembrano ormai certe. Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini torneranno a guidare i giovani talenti. Tuttavia, si vocifera di un possibile cambio nella cattedra di canto, con l’addio di Anna Pettinelli. Al suo posto potrebbe arrivare una nuova insegnante, o addirittura potrebbe essere introdotta una quarta cattedra. Ancora incerta la posizione di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.