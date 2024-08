Per il Napoli è incedibile richiesta clamorosa | via solo per 25 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilvaluta il giocatore, non ha alcuna intenzione di farlo partire e infatti spara una cifra altissima: 25Ilha le idee chiarissime su come gestire il prossimo mese di mercato. La difesa sarà messa a posto con il rientro di Mathias Olivera e il suo spostamento come centrale sinistro nella difesa a tre. L’eventuale partenza di Juan Jesus può cambiare le cose, mentre a centrocampo tutto dipenderà dalle partenze di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste per gli arrivi di Brescianini e Gilmour. I partenopei possono fare ulteriori cambiamenti seguendo le direttive di Antonio Conte. Ma se c’è un ruolo dove non sono previsti movimenti è quello del portiere. Il titolare sarà Alex Meret, ilha deciso di concedere fiducia al portiere dello scudetto anche dopo una stagione difficile.