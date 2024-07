Parigi 2024 Quadarella quarta in finale 1500 stile libero | Ho lottato delusione enorme

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) –per Simonache finisce ai piedi del podio deiai Giochi di. Katie Ledecky si aggiudica la medaglia d’oro alle Olimpiadi migliorando il suo record olimpico registrato a Tokyo 2020. Secondo posto per la francese Anastasiia Kirpichnikova, e bronzo per la tedesca Isabel Gose che ha staccato, nell’ultima vasca. “Hotantissimo, è stata una gara molto faticosa, ma sono sincera per me è una. Ci ho provato fino in fondo e ho fatto un buon tempo ma alla fine ero stanchissima e avevo le gambe che mi scoppiavano”, ha detto l’azzurra alla Rai dopo il quarto posto.