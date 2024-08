Operaio colpito da una trave Ferito grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ancora unsul lavoro. Intorno alle 12 di ieri, allo stabilimento “Astori“ di via Calcinatella a Montichiari, si è verificato unincidente sul lavoro che ha coinvolto undi 45 anni. Stando alle prime informazioni disponibili, ilstava spostando del materiale quando, improvvisamente, unadi ferro gli è caduta addosso, procurandogli numerosi traumi, in particolare ad addome e torace. Immediatamente soccorso dai colleghi, l’è poi stato affidato agli operatori del 118 di Brescia, inviati sul posto dalla centrale del numero unico 112,che hanno richiesto l’intervento anche di vigili del fuoco, dei carabinieri e dei tecnici dell’Ats di Brescia, competente sul territorio di Montichiari. Il lavoratore è trasportato in codice rosso al pronto soccorso della Poliambulanza di Bresci e poi ricoverato.