Nuova luce sulle nano eliche le viti dei materiali del futuro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Svelato grazie allalaser il verso di rotazione delledi silicio, considerate le ‘’ deidel. Il risultato, che apre la strada a nuove applicazioni nell’ambito delle terapie biomimetiche e dellarobotica, è pubblicato sulla rivista Acsda un team internazionale guidato dall’Università di Bath nel Regno Unito, a cui ha partecipato anche il Dipartimento di Scienze di base e applicate per l’ingegneria della Sapienza di Roma. Lo studio ha sfruttato il cosiddetto effetto Tyndall, ossia il fenomeno della diffusione dellafacilmente osservabile nella vita di tutti i giorni, per esempio quando un raggio di sole attraversa ambienti in cui sono sospesi corpuscoli di polvere o gocce d’acqua.