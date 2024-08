Milan Paulo Fonseca | Pavlovic porta fisicità ma c’è un problema!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 1 agosto 2024), al termine della vittoria sul Real Madridha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo acquisto. Ecco le parolenon usa mezzi termini ed elogia subito il nuovo acquisto per la difesa del, Strahinja, che nella giornata di mercoledì 31 luglio è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Diavolo. L’allenatore portoghese ha vissuto da lontano l’arrivo ao del centrale serbo, visto che la squadra si trova negli Stati Uniti per la tournée americana. Dopo la vittoria per 1-0 sul Real Madrid, però, il tecnico delha rilasciato alcune dichiarazioni e si è soffermato anche su, definendolo un giocatore che porterà tanta aggressività. Queste le parole: Ha aggressività, è un difensore di piede sinistro e porteràalla squadraha, però, evidenziato un