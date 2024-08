LIVE Errani Paolini-Watson Boulter 6-3 4-1 Olimpiadi tennis in DIRETTA | ancora due break di vantaggio per le azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADue volte nella storia si era spezzato il sogno di Saraai quarti, stavolta è bastato lo spazio di 62 minuti per chiudere un quarto davvero giocato in maniera stupenda dalle! E’ IL MOMENTO DELLA STORIA, IL MOMENTO IN CUI DA CENT’ANNI NON SUCCEDEVA UNA COSA DEL GENERE! SARAE JASMINEVANNO IN SEMIFINALE NEL TORNEO OLIMPICO DI DOPPIO BATTENDO 6-3 6-1 KATIEE HEATHERE PER LA PRIMA VOLTA DAL 1924 CI SONO AZZURRI IN ZONA MEDAGLIA NEL! 15-40 DUE MATCH POINT, E CON I MIRACOLI ANCHE SU QUESTO PUNTO, UN PUNTO ALLA VOLTA, SIAMO A QUESTO PUNTO! 15-30 Sbaglia di drittoin larghezza. 15-15 SMASH VINCENTE DI! 15-0 Sbaglia la risposta. 5-1, va in rete la risposta diche fa di tutto per girarsi sul dritto, ma non le viene alcunché di positivo.