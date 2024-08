J K Rowling la sua reazione al match Carini – Khelif alle Olimpiadi 2024 | Una brutale ingiustizia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 1 agosto 2024) J.K., autrice di Harry Potter e attivista TERF ormai da molti anni, non ha mancato di rendere nota la propria opinione a riguardo del caso del giorno, ildi pugilato fra l’italiana Angelae l’algerina Imena, valido per il torneo olimpico di pugilato e tenutosi il 1° agosto; com’è ormai noto, l’atleta algerina è stata accusata, a torto, di essere una donna trans, a causa della sua apparenza mascolina., con un post sul suo profilo Twitter, prendendo per buona la versione propagandata dai media di estrema destra, e ciòè chesarebbe una trans, ha accusato il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, di contribuire a sminuire i diritti delle donne. Il messaggio, criptico e insinuante, arriva accompagnato da una foto del, che ha visto l’italianaritirarsi dopo soli 46” a causa di due forti colpi alla testa ricevuti dall’avversaria.