Il Napoli batte 3-2 la Cavese nel test di Castel di Sangro | doppietta di Cheddira

(Di giovedì 1 agosto 2024) Questa mattina ilha disputato uncontro lain ritiro adi. Gli azzurri hanno vinto 3-2 condie gol di Ngonge; per lahanno segnato Maffei e Abbenante., ilcontro latermina 3-2 Ilschiera il seguente undici titolare: Caprile; Rafa Marin, Juan Jesus, Natan; Zerbin, Folorunsho, Cajuste, Mario Rui; Ngonge, Simeone,. Al 10? arriva il primo gol proprio per il centravanti marocchino ex Bari: dopo un cross di Zerbin, insacca il pallone in rete dia. Vicino il raddoppio dopo un minuto, ma un tiro di Cajuste viene salvato sulla linea di porta da un difensore della. La prima mezz’ora è in pieno controllo del; dopo 25 minuti di match iniziano ad arrivare i pericoli nell’area azzurra, ma Caprile si destreggia con ottime parate, anche con i piedi.